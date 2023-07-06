В ЦБ рассказали, с чем связано ослабление курса рубля

Председатель Центробанка России (ЦБ) Эльвира Набиуллина на Финансовом конгрессе Банка России заявила, что ослабление курса рубля связано с динамикой внешней торговли. Об этом сообщает ТАСС.

«Если сравнить положительный текущий счет в первом квартале этого года, то в сравнении с пиком прошлого года он упал в пять раз», — пояснила Набиуллина.

Она добавила, что плавающий курс рубля является благом для российской экономики, так как позволит российской экономике «легче абсорбировать» внешние шоки, но именно внешняя торговля является одной из причин ослабления курса нацвалюты.

Однако, Набиуллина призвала не строить теорий заговоров об ослаблении курса рубля в интересах российского бюджета.

До этого курс евро на Мосбирже обновил максимум с марта 2022 года.

По данным на 10:21 часов мск, евро вырос на 2,06% до 101,035 руб., а к 10:30 часов мск находился на уровне 101,5 руб. (+2,53%).

Ранее Центробанк заявил о возможном повышении ключевой ставки.