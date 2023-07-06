Курс доллара превысил 92 рубля, курс евро — 100 рублей

В ходе торгов на Мосбирже курс американского доллара превысил 92 руб. Об этом пишет ТАСС. Это произошло впервые с 28 марта 2022 года.

В свою очередь курс евро поднялся выше 100 руб. впервые с 29 марта 2022 года.

Ранее главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова заявила, что признаков для уравновешивания рынка валют сейчас нет. Однако такая ситуация может наступить, если участники рынка придут к выводу, что есть смысл продавать валюту. Поэтому основной вопрос сейчас заключается в том, на какие факторы обращают внимание участники рынка и что посчитают равновесным состоянием.

Ранее Центробанк заявил о возможном повышении ключевой ставки.