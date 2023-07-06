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РЖД запустили маршруты в южном направлении с более дешевыми билетами

РЖД запустили поезда в южном направлении с более дешевыми билетами

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Илья Наймушин/РИА Новости

Российские железные дороги (РЖД) в ответ на высокий спрос запустили на южном направлении поезда с более низкими ценами на билеты, сообщает заместитель генерального директора компании Дмитрий Пегов со ссылкой на информацию, опубликованную агентством РИА Новости. По его словам, для увеличения парка в составах на юге РЖД использовали старые вагоны.

«Мы подготовили и вывели на линию все существующие пассажирские вагоны, которые имеются у нашей компании, чтобы быть готовыми к летнему сезону. Даже старые «шоколадки» немецкого производства, так называемые вагоны «Аммендорф», были включены в составы. Это старенькие вагоны с купе, но они соответствуют всем требованиям и стандартам, включая безопасность», — рассказал Дмитрий Пегов. Он отметил, что билеты на эти поезда будут доступнее.

Представитель компании также подчеркнул, что РЖД не планирует предоставлять специальные места для курения или вагоны для курящих. Запрет на курение в поездах был введен 10 лет назад.

5 июля в РЖД объявили о восстановлении штатной работы сайта и мобильного приложения. В РЖД предупредили, что в связи с сильной нагрузкой на информационные ресурсы компании пользователи могут испытывать некоторые затруднения при работе с сайтом и приложением.

Ранее РЖД сообщила о массированной хакерской атаке на сайт и мобильное приложение компании. Отмечается, что сайт перестал открываться. Однако кассы на станциях и вокзалах продолжали функционировать штатно, продажа билетов осуществлялась в обычном режиме.

Ранее авиакомпания Red Wings анонсировалазапуск нового авиамаршрута из Москвы в Грузию.

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