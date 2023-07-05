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На платформе Альфа-Банка «А-Токен» разместили цифровые облигации на 300 млн рублей

Девелопер «Джи-групп» разместил на платформе Альфа-Банка «А-Токен» ЦФА на 300 млн рублей

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Пресс-служба Альфа-Банка

Альфа-Банк совместно с девелопером «Джи-групп» провели выпуск цифровых финансовых активов для корпоративных и частных инвесторов. Цифровые финансовые облигации на сумму 300 млн руб. сроком на год размещены на платформе для ЦФА «А-Токен». Фиксированный процентный доход составит 14% годовых, сообщили в пресс-службе банка.

В Альфа-Банке отмечают, что это второй по сумме выпуск ЦФА для компании и самый крупный для «Джи-групп».

Платформа «А-Токен» позволяет размещать свободную ликвидность или участвовать в привлечениях капитала компаний всем категориям инвесторов — широкому кругу частных лиц, финансовым институтам и профессиональным участникам рынка.

По словам члена правления Альфа-Банка, директора крупного и среднего бизнеса Владимира Воейкова, рынок ЦФА развивается благодаря новым сделкам и форматам.

«Если ранее сделки были ориентированы на компании, то сейчас в размещении могут активно участвовать и частные клиенты. Мы тестируем онлайн и офлайн форматы продаж, обучаем клиентов новым инструментам и уже планируем будущие выпуски», — добавил Военков.

Ранее стало известно, что Альфа-Банк победил в двух номинациях премии Generations Innovation Award

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