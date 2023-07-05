Сброс воды с АЭС «Фукусима» может навредить экономике Японии

Китай и Гонконг обеспокоены планом Японии по сбросу очищенных сточных вод с атомной электростанции (АЭС) «Фукусима-1» в океан. Из-за этого создается реальная угроза для экономики страны в области поставок косметики и морепродуктов. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Власти двух крупных импортеров японских товаров в очередной раз выразили обеспокоенность по поводу этого предложения даже после того, как Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило, что такая стратегия утилизации безопасна и соответствует мировым стандартам.

По данным агентства, власти Гонконга даже готовы ограничить закупку морепродуктов из зон повышенного риска после сброса отходов со станции.

Авторы статьи добавили, что на фоне ограничений на некоторые виды продовольствия, которые были введены после аварии на «Фукусиме» в 2011 году, поставки сельскохозяйственной продукции и морепродуктов из Японии по итогам 2022 года в Китай достигли рекордных 278,3 млрд иен ($1,9 млрд).

В начале мая заместитель главы дипмиссии Геннадий Овечко заявил, что за январь – март 2023 года товарооборот России и Японии снизился на 41%. По словам дипломата, японские власти ограничили или запретили ввозить в Россию широкий список товаров. Крупнейшей товарной группой экспорта в страну в прошлом году стали подержанные автомобили. На эту категорию товаров пришлось 41,5% от оборота.

Ранее Россия жестко ответила Японии, отказав в переговорах по вылову рыбы у Курил.