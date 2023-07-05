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Курс доллара показал рекордный рост с марта 2022 года

Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 91 рубля впервые с марта 2022 года

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Shutterstock

Курс доллара в ходе торгов 5 июля поднялся выше 91 рубля впервые с 28 марта 2022 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По данным на 15:55 по Москве, курс доллара прибавлял 2,1%, поднимаясь до 91,05 рубля.

К 16:01 мск доллар торговался на уровне 90,93 рубля (+1,96%). В это время курс евро составлял 99,17 рубля (+1,98%), что также стало рекордным показателем с 29 марта 2022 года. Курс юаня при этом составлял 12,531 рубля.

По словам экономиста, директора Института нового общества Василия Колташова, тенденция ослабления российской валюты была запланирована.

До этого финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев заявлял, что нынешний курс рубля определяется информационным фоном и ажиотажным спросом. По его мнению, ситуация начнет выправляться, когда «бизнесмены выйдут из летаргического сна — и начнут действовать».

4 июля первый заместитель председателя Центрального банка РФ Ксения Юдаева заявляла, что Банк России не видит рисков финансовой стабильности страны из-за падения курса рубля.

Ранее Центробанк заявил о возможном повышении ключевой ставки.

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