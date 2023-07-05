Россияне начали брать ипотеку с целью инвестиций

Рынок недвижимости в России начал походить на инвестиционный, так как динамика стала зависеть от текущих новостей. Причем зависимость наблюдается, даже если новости напрямую не влияют на ситуацию. Об этом сообщается в исследовании аналитиков платформы автоматизации агентских продаж TYMY (есть у «Газеты.Ru»).

Кредитов с первоначальным взносом 15% и ниже в структуре ипотечных сделок сегодня не больше 1-2%. Таким образом, рынок недвижимости стал иметь больше общего скорей с инвестиционными инструментами, где динамика по сделкам зависит во многом от новостей, даже если изменения напрямую не влияют на ситуацию.

Аналитики платформы указали, что еще одним признаком, по которому ипотека стала походить на инвестиционный инструмент, стал рост сроков кредитования. Например, свыше половины (52%) сделок, которые проводятся через платформу, приходится на ипотеку сроком на 30 лет. При этом раньше подобные кредиты были редкостью из-за достаточно высоких ставок по ним.

По словам CEO платформы Алексея Майстренко, после того, как ставки по кредитам на 30 лет сравнялись с теми же продуктами на 15 и 20 лет, потенциальные заемщики, вполне вероятно, начали рассматривать их как замену долгосрочным и накопительным вкладам. С учетом того, что вариантов для инвестирования внутри страны стало меньше, подобные сделки являются драйвером для рынка недвижимости.

4 июля первый зампред Центробанка Ксения Юдаева заявила, что выдача ипотеки на 30 лет в России широко не распространена.

Ранее сообщалось, что Центробанк обнаружил распространение в России рискованных программ по ипотеке.