«Яндекс Еда» и «Маркет Деливери» увеличат скорость доставки заказов из «Вкусно — и точка»

Клиенты «Яндекс Еды» и «Маркет Деливери», которые входят в экосистему «Яндекса», будут быстрее доставлять заказы из предприятий «Вкусно — и точка». Чтобы точнее прогнозировать время доставки и быстрее привозить заказы, сервисы начали устанавливать в заведениях этой сети биконы (радиомаячки). Об этом сообщили в пресс-службе «Яндекс Еды».

В компании уточнили, что устройства обмениваются радиосигналами со смартфонами курьеров, которые находятся в радиусе до 20 метров, и моментально передают предприятию быстрого обслуживания информацию, что доставщик приближается к заведению.

С помощью биконов «Яндекс Еда» и «Маркет Деливери» анализируют данные по большому количеству заказов, рассчитывают среднее время, за которое доставщики приходят в рестораны, и сообщают его заведениям.

Благодаря этому ресторан заранее точно знает, когда прибудет курьер, и может сразу выдать ему готовую еду, чтобы он не тратил время на ожидание и без задержки начал выполнять доставку.

Другое преимущество биконов — они используют Bluetooth и точно определяют местоположение курьера, даже если геолокация работает нестабильно.

«Яндекс» начал тестировать устройства на предприятиях «Вкусно и точка» и в других ресторанах в прошлом году. Результаты показали, что курьеры стали в среднем в 2 раза быстрее получать заказы в заведениях, которые участвовали в эксперименте.

При этом время с момента, когда ресторан начинает готовить блюда, до их выдачи доставщику уменьшилось в среднем на 25%.

В «Яндекс Еде» уточняют, что обе компании используют биконы, прототип которых инженеры «Яндекса» доработали таким образом, чтобы их было удобно использовать в ресторанах. Это компактное устройство, которое можно установить в ресторане так, чтобы оно не мешалось и было незаметным — например, под столешницей кассовой стойки.

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