Ипотечные выплаты уже оформили через «Госуслуги» более 50 тыс. многодетных семей

В июне 2023 года количество одобренных заявлений на погашение ипотеки, дистанционно поданных многодетными семьями, достигло 50 тысяч. Об этом сообщает пресс-служба ДОМ.РФ.

Как уточнили в компании, такая возможность появилась благодаря сервису, запущенному ДОМ.РФ и Минцифры на портале «Госуслуги» в августе 2022 года. Так, сервис исключил необходимость обращения за выплатой в банковские офисы, упростив взаимодействие заявителей, государства и кредиторов.

При этом значительно снизился и средний срок рассмотрения обращений. На сегодняшний день сегодня количество ручных операций сведено к минимуму, а процессы полностью переведены в электронный формат. Ранее единственным способом для получения выплаты было обращение в банк, где оформлялась ипотека.

Как подчеркнул генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко, поддержка семей с детьми сегодня является одной из наиболее значимых задач госполитики в социальной сфере. По его словам, для этого реализуются программы, направленные на решение жилищного вопроса, который является главным для большинства россиян.

«Благодаря ипотечным выплатам уже более 550 тысяч многодетных семей смогли уменьшить размер задолженности, а зачастую и полностью погасить кредит. Чтобы оформление субсидии не отнимало много времени, мы упростили процесс, сделав его полностью дистанционным. И мы видим востребованность – уже больше 60% заявок семьи оформляют через «Госуслуги». Полученный вместе с Минцифры опыт мы сможем использовать в дальнейшем – для реализации других мер господдержки», — отметил Мутко.

В свою очередь, замглавы Минцифры России Олег Качанов рассказал, что заявление на субсидию от государства для погашения ипотеки можно оформить полностью онлайн, не тратя время на посещение отделений банка.

«Для того, чтобы подать заявление, необходимо иметь подтвержденную учетную запись на «Госуслугах». Напоминаем, что полученную субсидию можно использовать для уменьшения суммы платежа либо для сокращения срока кредита», — уточнил он.

Ранее сообщалось, что ДОМ.РФ впервые разместил ипотечные облигации с закладными на новостройки. Компания поручилась за выпуск ипотечных облигаций объемом 17,4 млрд рублей.