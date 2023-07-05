Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Названа причина снижения цен на электричество в Европе ниже нуля

Bloomberg: стоимость электричества в ЕС упала ниже нуля из-за роста выработки солнечных батарей

close
100%
Raysonho/Open Grid Scheduler/Grid Engine

Цены на электричество в Европе 4 июля упали ниже нуля из-за резкого роста выработки солнечных электростанций. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на данные биржи Epex Spot SE.

По данным агентства, в Германии цены на электроэнергию достигали отрицательных показателей в период с 13 до 15 часов по местному времени. А уже 5 июля падение цен ниже нуля на торгах ожидается снова в Германии, а также в Дании и Нидерландах.

В Bloomberg посчитали, что такое падение цен постепенно становится распространенным явлением в европейском регионе, так как в последнее время было построено множество солнечных ферм. Они, в свою очередь, помогают уменьшить спрос на ископаемое топливо.

Авторы статьи добавили, что объем производства электроэнергии в Европе невозможно спрогнозировать и урегулировать, так как местные власти поощряют компании, которые используют возобновляемые источники энергии. Иногда на рынке возникает переизбыток предложения. Из-за этого заводам проще доплачивать потребителям за использование электроэнергии, чем останавливать производство на несколько часов.

9 марта вице-президент американской энергетической компании Exxon Mobil Питер Кларк заявил, что, несмотря на высокий уровень обеспеченности запасов газа в подземных хранилищах (ПХГ), европейские страны могут столкнуться с трудностями при прохождении следующего зимнего отопительного периода.

Ранее сообщалось, что установление ценового потолка на электроэнергию может привести к отрицательным последствиям для экономик европейских государств.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях