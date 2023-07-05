Названа причина снижения цен на электричество в Европе ниже нуля

Цены на электричество в Европе 4 июля упали ниже нуля из-за резкого роста выработки солнечных электростанций. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на данные биржи Epex Spot SE.

По данным агентства, в Германии цены на электроэнергию достигали отрицательных показателей в период с 13 до 15 часов по местному времени. А уже 5 июля падение цен ниже нуля на торгах ожидается снова в Германии, а также в Дании и Нидерландах.

В Bloomberg посчитали, что такое падение цен постепенно становится распространенным явлением в европейском регионе, так как в последнее время было построено множество солнечных ферм. Они, в свою очередь, помогают уменьшить спрос на ископаемое топливо.

Авторы статьи добавили, что объем производства электроэнергии в Европе невозможно спрогнозировать и урегулировать, так как местные власти поощряют компании, которые используют возобновляемые источники энергии. Иногда на рынке возникает переизбыток предложения. Из-за этого заводам проще доплачивать потребителям за использование электроэнергии, чем останавливать производство на несколько часов.

9 марта вице-президент американской энергетической компании Exxon Mobil Питер Кларк заявил, что, несмотря на высокий уровень обеспеченности запасов газа в подземных хранилищах (ПХГ), европейские страны могут столкнуться с трудностями при прохождении следующего зимнего отопительного периода.

Ранее сообщалось, что установление ценового потолка на электроэнергию может привести к отрицательным последствиям для экономик европейских государств.