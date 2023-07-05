Пассажирам предложат скинуться на случай банкротства перевозчиков

По информации источников издания «Коммерсантъ», Министерство транспорта России снова рассматривает возможность введения дополнительного сбора для авиакомпаний на случай банкротства или экстренной отмены рейсов. Величина этого сбора пока не определена, но предполагается, что он составит не менее 150–300 руб. с каждого пассажира.

Однако представители авиакомпаний выступают против этой инициативы. Юристы отмечают, что создание «резервного фонда поддержки пассажиров» ускорит возврат денег за билеты в случае банкротства авиакомпаний, но эксперты полагают, что это приведет к увеличению стоимости билетов, а польза от этого сбора неочевидна.

Согласно информации, Министерство транспорта уже обсуждало эту инициативу с 2021 года. Она предполагает создание «национальной системы взаиморасчетов на воздушном транспорте» на основе единого оператора — АО «Авиагарант», которое будет финансироваться за счет регулируемого сбора при оформлении перевозки. В настоящий момент «Авиагарант» возглавляет вице-президент Транспортно-клиринговой палаты (ТКП) Алексей Шубенков.

Представители «Ростеха» подтвердили, что инициатива обсуждается, но отметили, что пока не было принято конкретных решений. Однако представители авиакомпаний полагают, что размер сбора будет не менее 150–200 руб. с пассажира. Они выражают опасения относительно увеличения стоимости авиабилетов и сокращения пассажиропотока. Они также не понимают, как будут распределяться функции между ТКП и «Авиагарантом», и опасаются дублирования платежей.

Представители «Ростеха» и Министерства транспорта утверждают, что дублирования не будет. Они отмечают, что цель сбора — обеспечить возмещение пассажирам в случае отмены рейса или банкротства авиакомпании. Они считают, что создание фонда упростит и ускорит возврат денег пассажирам, чтобы избежать ситуаций, когда пассажиры ожидали возврата средств в течение многих лет.

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