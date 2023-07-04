Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Около 200 новых сотрудников войдут в команду Центра робототехники Сбера

Сбер и ИТМО планируют привлечь до 200 новых сотрудников для реализации нового проекта

close
100%
Freepik

Около 200 новых сотрудников войдут в команду Центра робототехники Сбера по итогам совместной корпоративной магистратуры с ИТМО, сообщает пресс-служба Сбера. Совместная магистратура «Робототехника и искусственный интеллект» реализуется Сбером и ИТМО с 2019 года.

Предполагается, что новая команда будет заниматься передовыми исследованиями и разработками на международном фронтире воплощенного интеллекта (внедрение технологий искусственного интеллекта в физических агентах) с потенциалом формирования в стране нового высокотехнологичного рынка для сервисной робототехники.

«У нас получилось выстроить взаимовыгодное партнерство, а с учетом новых амбициозных задач по развитию робототехники в Сбере мы ожидаем его углубления. Стоит задача не просто сохранения, а масштабирования опыта подготовки в ИТМО нового поколения квалифицированных специалистов, которые усилят команду нашего центра в ближайшей перспективе и в будущем», — сказал руководитель Центра робототехники Сбербанка Алексей Гонноченко.

По его словам, это подразумевает реализацию совместных исследовательских проектов с привлечением магистрантов, аспирантов и ведущих сотрудников ИТМО, а также развитие программы стажировок

Отмечается, что исследования направлены на то, чтобы создать универсальный «мозг» и умное тело для робота, реализовать программный стек, который сможет работать с различными подвижными платформами и манипуляторами.

При этом разработки будут вестись на стыке робототехники и искусственного интеллекта, включая современные методы проектирования робототехнических систем, сенсорные технологии и компьютерное зрение, алгоритмы и системы управления и машинного обучения. По ряду этих направлений в ИТМО на базе Лаборатории биомехатроники и энергоэффективной робототехники сформировались одни из лучших в стране команд

«Для реализации проекта в Центр робототехники Сбера планируется привлечь до 200 новых сотрудников, в том числе выпускников корпоративной магистратуры ИТМО и Сбера, которые еще в процессе обучения получают востребованные компетенции и интенсивную практическую подготовку. Отбор перспективных кандидатов будет проводиться и среди нынешних абитуриентов и будущих студентов магистратуры «Робототехника и искусственный интеллект», — говорится в сообщении.

В рамках стратегии партнерства с ИТМО Сбер планирует развивать созданную совместную систему подготовки кадров по робототехнике, основанную на проектном обучении, мотивированном исследованиями.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях