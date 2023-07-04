Около 200 новых сотрудников войдут в команду Центра робототехники Сбера по итогам совместной корпоративной магистратуры с ИТМО, сообщает пресс-служба Сбера. Совместная магистратура «Робототехника и искусственный интеллект» реализуется Сбером и ИТМО с 2019 года.

Предполагается, что новая команда будет заниматься передовыми исследованиями и разработками на международном фронтире воплощенного интеллекта (внедрение технологий искусственного интеллекта в физических агентах) с потенциалом формирования в стране нового высокотехнологичного рынка для сервисной робототехники.

«У нас получилось выстроить взаимовыгодное партнерство, а с учетом новых амбициозных задач по развитию робототехники в Сбере мы ожидаем его углубления. Стоит задача не просто сохранения, а масштабирования опыта подготовки в ИТМО нового поколения квалифицированных специалистов, которые усилят команду нашего центра в ближайшей перспективе и в будущем», — сказал руководитель Центра робототехники Сбербанка Алексей Гонноченко.

По его словам, это подразумевает реализацию совместных исследовательских проектов с привлечением магистрантов, аспирантов и ведущих сотрудников ИТМО, а также развитие программы стажировок

Отмечается, что исследования направлены на то, чтобы создать универсальный «мозг» и умное тело для робота, реализовать программный стек, который сможет работать с различными подвижными платформами и манипуляторами.

При этом разработки будут вестись на стыке робототехники и искусственного интеллекта, включая современные методы проектирования робототехнических систем, сенсорные технологии и компьютерное зрение, алгоритмы и системы управления и машинного обучения. По ряду этих направлений в ИТМО на базе Лаборатории биомехатроники и энергоэффективной робототехники сформировались одни из лучших в стране команд

«Для реализации проекта в Центр робототехники Сбера планируется привлечь до 200 новых сотрудников, в том числе выпускников корпоративной магистратуры ИТМО и Сбера, которые еще в процессе обучения получают востребованные компетенции и интенсивную практическую подготовку. Отбор перспективных кандидатов будет проводиться и среди нынешних абитуриентов и будущих студентов магистратуры «Робототехника и искусственный интеллект», — говорится в сообщении.

В рамках стратегии партнерства с ИТМО Сбер планирует развивать созданную совместную систему подготовки кадров по робототехнике, основанную на проектном обучении, мотивированном исследованиями.