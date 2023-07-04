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В Центробанке не заметили широкого распространения ипотеки на полвека в России

Первый зампред ЦБ Юдаева сообщила, что ипотека на 30 лет широко не распространена в России

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Выдача ипотеки на 30 лет в России широко не распространена, сообщила первый зампред Центробанка Ксения Юдаева. Ее слова приводитРИА Новости.

«Я не слышала, чтобы у нас сейчас прям очень широкое распространение получила ипотека больше 30 лет. Если это будет, то тогда будем смотреть», — ответила Юдаева на вопрос, есть ли у ЦБ планы регуляторно ограничить выдачу ипотеки на срок более 30 лет.

Некоторые российские банки с 2022 года начали выдавать ипотеку на срок более 30 лет, сейчас на рынке уже можно встретить жилищный кредит на полвека. Согласно статистике ЦБ, в октябре-ноябре прошлого года ипотечные кредиты на срок более 30 лет составили менее 1% от всех выдаваемых жилищных займов. РИА Новости проводило опрос крупных банков, чтобы выяснить их планы по увеличению срока ипотеки выше традиционных 30 лет. Большинство опрошенных кредитных организаций заявили об отсутствии таких планов.

Юдаева также прокомментировала вопрос о мерах по воздействию на программы ипотеки с продажей заемщикам более низкой ставки. Первый зампред заявила, что ЦБ в настоящее время изучает ее риски и распространенность.

Как ранее сообщалось, в России продолжают распространяться практики, когда банки предлагают клиентам купить сниженную ставку по ипотеке или снизить проценты по ней на первые два-три года с одновременным завышением стоимости жилья.

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