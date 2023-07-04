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В Центробанке РФ оценили риски стабильности из-за падения курса рубля

Первым зампред ЦБ Юдаева назвала причиной падения курса рубля изменение торгового баланса

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Первый заместитель председателя Центрального банка РФ Ксения Юдаев заявила, что Банк России не видит рисков финансовой стабильности страны из-за падения курса рубля, передает РИА Новости.

Падение национальный валюты происходит в основном из-за изменения торгового баланса, пояснила она.

Ранее в ЦБ сообщали, что профицит счета текущих операций в январе — марте 2023 года сократился относительно данных прошлого года, что было связано с уменьшением положительного сальдо торгового баланса.

4 июля курс доллара на Мосбирже поднялся выше 90 рублей впервые с 28 марта 2022 года, а курс евро превысил 98 рублей.

В феврале Ксения Юдаева в интервью сообщила, что санкции, риски в банковском секторе и риски, связанные с перестройкой внешнеэкономической деятельности, угрожают финансовой стабильности страны в текущем году.

Ранее Центробанк заявил о возможном повышении ключевой ставки.

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