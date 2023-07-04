К осени пиво может появиться на стадионах и заправках

Российские пивовары ведут диалог с властями по поводу снятия запрета на продажу пива на стадионах и заправках. Об этом в интервью РИА Новости рассказал президент пивоваренной компании AB InBev Efes (бренды Hoegaarden, Stella Artois, Velkopopovickу Kozel, «Старый Мельник из Бочонка») Ораз Дурдыев.

«Сейчас мы находимся в диалоге с властями, надеемся, что к осени будет сформирована новая законодательная база, которая позволит пиву вернуться на стадионы», — отметил он.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует в России с 2005 года. В конце мая в Госдуме решили доработать законопроект, который снимает это ограничение. Отрицательных позиций по нему не высказывалось. Снятие запрета поможет привлечь на матчи больше болельщиков и поддержит спортивные клубы, считают пивовары.

По словам главы AB InBev Efes, по предложению продавать пиво на заправках прогресса меньше. Но эта работа последовательно ведется, так как поможет поддержать не только пивоваров, но и сопряженные бизнесы, добавил он.

«Сейчас все заправочные станции оснащены минимаркетами, поэтому продажа пива на АЗС, при сохранении всех тех точек контроля, которые существуют сейчас в традиционной и сетевой рознице, не приведет к неблагоприятным последствиям», — рассказал Дурдыев.

Запрет на продажу алкоголя на заправках был введен в 2011 году. В 2017 году его предложили снять депутаты, в 2020 году — Минпромторг.

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