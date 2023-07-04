Россияне предпочли отечественные курорты зарубежным в этом году

Большинство россиян — 41,8% — в этом году назвали идеальным отдыхом поездку на отечественные курорты. Предпочли поездку за границу вдвое меньше граждан. Это следует из опроса финансовой онлайн-платформы Webbankir, данные которого есть у «Газеты.Ru».

На втором месте по популярности у респондентов оказался отдых на даче или за городом, такой формат отдыха выбрали 41% опрошенных. Варианты остаться дома или отправиться в экскурсионную поездку по России назвали 24,9% и 24% соответственно. 16,5% респондентов предпочитают самостоятельные походы и активный отдых.

Зарубежные пляжные курорты выбрали 19% опрошенных, а экскурсионные поездки за границей — 9,9%. При этом 59,1% признались, что никогда не отдыхали за рубежом. 23,9% бывали там еще до пандемии. 8,8% – пару лет назад, 5,6% – в прошлом году и, наконец, всего 2,6% – в этом году.

Мнения о стоимости идеального отпуска разделились, но почти две трети респондентов – 63,4% – считают, что для хорошего недельного отдыха на семью из трех человек нужно не менее 100 тыс. рублей. Из них 23,8% назвали сумму от 100 тыс. до 150 тыс. рублей, 18,7% хотели бы иметь на недельный отдых от 150 тыс. до 200 тыс. рублей. Оставшиеся 20,9% считают, что на идеальный отпуск нужно 200 тыс. рублей.

Значительная часть опрошенных допускает отдых на кредитные деньги. 10,8% сообщили, что однозначно готовы взять заем на отдых, а 2,8% уже сделали это. Еще 45,3% возьмут кредит, если увидят в этом серьезную необходимость. Однозначно не готовы прибегать к кредитным средствам 12,7%, скорее нет – 28,4%.

Webbankir провел опрос в июне 2023 года. В нем приняли участие около 2000 человек по всей России. На вопрос: «Каким вы представляете себе идеальный отпуск?» — можно было дать сразу несколько вариантов ответа.

Ранее в России зафиксировали спрос на санаторно-курортный отдых.