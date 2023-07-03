«Победа» открыла продажу на новые региональные рейсы

Лоукостер «Победа» расширил региональную программу полетов в ОАЭ и Армению, сообщает пресс-служба компании.

Таким образом, лоукостер начнет осуществлять рейсы из Махачкалы в Дубай (ОАЭ) с 4 октября дважды в неделю, а полеты из Сочи в Гюмри (Армения) с 29 октября — четыре раза в неделю.

Продажа билетов на рейсы уже открыта, уточняет пресс-служба.

«Победа» также открыла продажу билетов на рейсы зимнего расписания.

1 июля Россия и Куба возобновили регулярное авиасообщение. Первый рейс из московского аэропорта Шереметьево отправился в кубинский курортный город Варадеро.

Как заявил посол РФ на Кубе Виктор Коронелли, необходимо прямое авиасообщение между Москвой и Гаваной. Он подчеркнул, что страны наращивают бизнес-контакты и Куба для России является важным направлением для туризма.

Ранее россиянам назвали страны, в которых можно выгодно отдохнуть.