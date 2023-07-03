Бывший бенефициар Бинбанка и Рост-банка признан банкротом

Арбитражный суд Московской области признал банкротом бывшего бенефициара Бинбанка и Рост-банка бизнесмена Микаила Шишханова. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что суд также открыл процедуру реализации его имущества.

По словам представителя бизнесмена, его обязательства перед кредиторами оцениваются в 853 млрд рублей. Это в 12 тысяч раз превышает стоимость активов Шишханова.

Адвокат бизнесмена подчеркнул, что тот нигде не работает и не имеет источников дохода. В собственности у Шишханова есть только две квартиры.

До этого Frank Media сообщало, что банк непрофильных активов «Траст» потребовал от международных трейдеров и компаний бывшего владельца Бинбанка и «Рост банка» Микаила Шишханова $1 млрд.

В иске указано, что с 2013 по 2017 год Микаил Шишханов вступил в сговор с международными сырьевыми и сельскохозяйственными трейдерами, чтобы «скрыть вывод средств из Бинбанка».

Ранее Центробанк заявил о возможном повышении ключевой ставки.