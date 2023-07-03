Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Бывший бенефициар Бинбанка и Рост-банка признан банкротом

Суд в Московской области признал экс-бенефициара Бинбанка и Рост-банка Шишханова банкротом

close
100%
Freepik.com

Арбитражный суд Московской области признал банкротом бывшего бенефициара Бинбанка и Рост-банка бизнесмена Микаила Шишханова. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что суд также открыл процедуру реализации его имущества.

По словам представителя бизнесмена, его обязательства перед кредиторами оцениваются в 853 млрд рублей. Это в 12 тысяч раз превышает стоимость активов Шишханова.

Адвокат бизнесмена подчеркнул, что тот нигде не работает и не имеет источников дохода. В собственности у Шишханова есть только две квартиры.

До этого Frank Media сообщало, что банк непрофильных активов «Траст» потребовал от международных трейдеров и компаний бывшего владельца Бинбанка и «Рост банка» Микаила Шишханова $1 млрд.

В иске указано, что с 2013 по 2017 год Микаил Шишханов вступил в сговор с международными сырьевыми и сельскохозяйственными трейдерами, чтобы «скрыть вывод средств из Бинбанка».

Ранее Центробанк заявил о возможном повышении ключевой ставки.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях