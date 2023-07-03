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Правительство одобрило запрет «зеленых» продуктов без подтверждения

РБК: власти РФ одобрили идею запрета маркера «био» на продуктах без экосертификатов

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, предлагающий обязать производителей товаров с маркировками «эко», «био» и «зеленый» подтверждать, что их продукты произведены в соответствии с законом «Об органической продукции». Об этом сообщает РБК со ссылкой на копию документа.

Уточняется, что правительство направило поправки в закон в Госдуму 24 июня.

В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко подтвердили, что соответствующий документ был одобрен и направлен в Госдуму. Целью поправок там назвали недопущение введения потребителей в заблуждение при реализации продуктов, не имеющих отношения к органическим. Как отметил представитель вице-премьера, полки в магазинах заполнены товарами с маркировками «эко» и «био», что создает трудности в идентификации сертифицированной органической продукции.

В феврале глава Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных заявлял, что в России могут появиться отдельные полки в супермаркетах для органических продуктов. Он отмечал, что соответствующий законопроект необходим для защиты экопищепрома от недобросовестных конкурентов, которые могут назвать органикой любые товары.

В 2019 году «Роскачество» предлагало ограничить вольное использование маркировки «эко», «био» и «фермерские» на продуктах.

Ранее сообщалось, что магазинам могут разрешить бесплатно раздавать продукты.

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