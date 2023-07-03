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Во Франции сообщили об ускорении дедолларизации мира

Les Echos: члены БРИКС ускорят дедолларизацию в случае создания единой валюты

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

Страны БРИКС ускорят дедолларизацию, если создадут единую валюту. Об этом заявила обозреватель французского издания Les Echos Клер Баржелес.

Она отметила, что одним из ключевых вопросов на саммите БРИКС в ЮАР будет создание новой единой валюты. По ее словам, на эту группу из пяти государств приходится более 40% населения мира, почти четверть мирового ВВП и 18% торговли на планете.

«Достаточно, чтобы иметь денежные амбиции, которые направлены на защиту многополярного мира, в котором не будут доминировать США, да и в целом господство западных стран уйдет в прошлое», — сказала Баржелес.

28 июня сообщалось, что глобальная финансовая система, заточенная на однополярности, может измениться благодаря расширению группы БРИКС.

До этого портал infoBRICS, ссылаясь на экс-кандидата в президенты США Рона Пола писал, что к странам БРИКС, которые начали борьбу с долларом, начали присоединяться другие государства и их будет еще больше.

18 июня министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев заявлял, что создание наднациональной валюты на платформе БРИКС является перспективной и уникальной по своей сути идеей.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».

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