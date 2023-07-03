В ЛДПР предложили в два раза увеличить максимальный доход самозанятых

Законопроект, представленный депутатами от фракции ЛДПР в Государственную Думу РФ, направлен на увеличение максимального допустимого дохода самозанятых в два раза - с 2,4 млн рублей до 4,8 млн рублей в год. Об этом проинформировал заместитель главы фракции Ярослав Нилов в своем Telegram-канале.

Законопроект предлагает внести изменения в статью 4 федерального закона «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход». В настоящее время лица, доход которых не превышает 2,4 млн рублей в год, имеют право применять специальный налоговый режим. Однако максимальный размер дохода самозанятых не изменялся с 1 января 2019 года, что ограничивает распространение этого режима среди физических лиц, оказывающих различные услуги и выполняющих работы для граждан.

В связи с ростом цен на товары и услуги с 2020 года многие самозанятые превысили установленный лимит дохода, поэтому они пытаются скрыть свои доходы, чтобы сохранить право на применение специального налогового режима.

Целью предлагаемого законопроекта является увеличение этого порога до 4,8 млн рублей. Это позволит снизить количество теневых сделок, используемых самозанятыми, увеличить число самозанятых в стране и, следовательно, увеличить налоговые поступления в бюджет.

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