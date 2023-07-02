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Глава МИД Австрии высказался о замороженных российских активах

МИД Австрии призвал задуматься о правовой стороне конфискации российских активов

Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг полагает, что Евросоюз должен придерживаться правовых норм в деле конфискации российских активов.

В противном случае процедуру можно будет оспорить в суде.

«Конфискация — это серьёзное вмешательство в права. Нужно сделать так, чтобы потом её нельзя было оспорить в Европейском суде.

Любое решение, будь то санкции или использование замороженных активов, можно оспорить в Люксембурге, и, если суд отменит решение, это станет ответным ударом и, можно сказать, позором», — цитирует министра Общественная служба новостей.

Ранее поступала информация об обеспокоенности властей ЕС последствиями использования заблокированных российских активов.

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