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Президент Сербии высказался о давлении Запада по вопросу санкций против РФ

Вучич заявил, что Сербия не будет вводить санкции против России

Александр Вучич заявил, что Сербия самостоятельна в выборе проводимой политики и не будет присоединяться к антироссийским санкциям, вопреки желаниям других.

«Сербия не будет вводить санкции в отношении РФ столько, сколько выдержит. До сих пор мы выдержали 1,5 года, несмотря на усилия всех этих мастеров пудинга объяснить нам, как это выглядит», – отметил сербский лидер сегодня в эфире телеканала TV Prva, уточнив, что некоторые политики регулярно посещают западные посольства, заходя туда «на пудинг» и для критики действий властей.

«Я горжусь тем, что у нас есть собственная политика, независимая страна, и мы принимаем решения в интересах Сербии», – цитирует Вучича «Москва 24».

Ранее Вучич заявил, что Путин благодаря своему авторитету остановил негативное развитие событий в РФ из-за ситуации с ЧВК.

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