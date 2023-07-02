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Россияне стали чаще покупать чемоданы для ручной клади

В России на треть выросли продажи малогабаритных чемоданов для ручной клади

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Depositphotos

В России по сравнению с 2022 годом на треть увеличились продажи малогабаритных чемоданов для ручной клади. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса «Чек Индекс» оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

Согласно результатам исследования, средний чек на малогабаритный чемодан также вырос на 17% по сравнению с прошлым годом и составляет 3120 рублей.

При этом число покупок малогабаритных чемоданов, подходящих под параметры ручной клади в самолетах, увеличилось на 34%. Анализ данных проводился за май-июнь 2023 года.

В целом число покупок чемоданов снизилось на 11%, а средний чек вырос на 5% и достиг 4350 рублей.

В пресс-службе «Авито» рассказали, как правильно выбрать чемодан для путешествия.

В компании напомнили, что чемоданы по материалу изготовления делятся на тканевые и пластиковые. При этом у каждого варианта есть как плюсы, так и минусы.

Ранее авиакомпания Red Wings анонсировалазапуск нового авиамаршрута из Москвы в Грузию.

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