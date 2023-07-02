Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Российские компании задекларировали рекордную выручку

Российские компании впервые задекларировали выручку больше 1 квадрлн рублей

close
100%
Александр Кряжев/РИА «Новости»

Российские компании впервые в истории задекларировали рекордную выручку в размере 1,26 квадрлн рублей. Об этом сообщает РБК.

Отмечается, что эксперты объяснили такую выручку российских компаний выросшими на фоне санкционного давления издержками бизнеса.

При этом в Федеральной налоговой службе (ФНС) полагают, что компании могли получить такую выручку из-за роста доходов от реализации после увеличением средних экспортных цен в нефтегазовом секторе; восстановления потребительского спроса на товары и услуги; роста внереализационных доходов, обусловленный «переоценкой доходов иностранной валюты банковским сектором.

До этого депутаты Госдумы одобрили закон, благодаря которому планируется пополнить бюджет на 300 млрд рублей. Речь идет о единоразовом взносе российских фирм со средней прибылью свыше 1 млрд рублей за 2021–2022 годы до уплаты налогов.

Ранее Центробанк заявил о возможном повышении ключевой ставки.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях