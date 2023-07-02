Российские компании задекларировали рекордную выручку

Российские компании впервые в истории задекларировали рекордную выручку в размере 1,26 квадрлн рублей. Об этом сообщает РБК.

Отмечается, что эксперты объяснили такую выручку российских компаний выросшими на фоне санкционного давления издержками бизнеса.

При этом в Федеральной налоговой службе (ФНС) полагают, что компании могли получить такую выручку из-за роста доходов от реализации после увеличением средних экспортных цен в нефтегазовом секторе; восстановления потребительского спроса на товары и услуги; роста внереализационных доходов, обусловленный «переоценкой доходов иностранной валюты банковским сектором.

До этого депутаты Госдумы одобрили закон, благодаря которому планируется пополнить бюджет на 300 млрд рублей. Речь идет о единоразовом взносе российских фирм со средней прибылью свыше 1 млрд рублей за 2021–2022 годы до уплаты налогов.

Ранее Центробанк заявил о возможном повышении ключевой ставки.