Инвесторы забрали из европейских фондов $27 млрд

Инвесторы с начала 2023 года забрали не менее $27 млрд из европейских фондов, так как не верят в их эффективность. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на данные Bank of America Corp.

Когда дело доходит до неэффективных акций Европы, инвесторы стараются забрать свои средства. Так, уже 16 недель подряд фонды акций региона страдают от оттока инвестиций. В результате этого европейские фонды лишились $27 млрд.

В публикации указали, что всего за одну неделю, с 19 по 25 июня, в Европе произошел самый большой отток средств в размере $4,6 млрд. При этом аналитики считают, что такая ситуация произошла из-за того, что инвесторы предпочитают американские фонды, которые имеют большее влияние и вес. Кроме того, инвесторы из США впервые в 2023 году начали избавляться от европейских акций на фоне снижения деловой активности в регионе.

15 ноября агентство Bloomberg сообщило, что Лондон уступил место крупнейшего фондового рынка Европы Парижу. По данным агентства, общая стоимость акций компаний, торгуемых на этих биржах, составляет $2,823 трлн для фондового рынка Франции и $2,821 трлн для фондового рынка Британии.

Ранее сообщалось, что инвесторы за полгода вывели $83 млрд из европейских биржевых фондов.