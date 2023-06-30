Состав совета директоров «Роснефти» пополнился тремя новыми участниками

Состоялось годовое общее собрание акционеров «Роснефти», в ходе которого был избран новый состав совета директоров, в него вошли 11 человек, включая 3 новых участников, сообщила пресс-служба компании.

Были переизбраны главный исполнительный директор компании Игорь Сечин, президент по научным разработкам Qatar Foundation Файзал Алсуваиди, представитель катарского фонда QIA Хамад Рашид Аль Моханнади, вице-премьер РФ Александр Новак, помощник президента РФ Максим Орешкин, председатель правления «Газпромбанка» Андрей Акимов, директор Московской школы экономики МГУ Александр Некипелов, а также глава компании Oil & Petroleum International Resources Педро Акино.

Новыми членами стали избранный председателем совета директоров «Роснефти» Мухаммед Бин Салех Аль-Сада, который является председателем попечительского совета Университета науки и технологий Дохи, Говинд Коттис Сатиш — управляющий директор индийской компании ValPro, а также Виктор Мартынов — ректор РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина.

Мухаммед Бин Салех Аль-Сада имеет 40-летний опыт работы в энергетическом секторе. На протяжении 7 лет был министром энергетики Катара и в этом качестве принимал активное участие в формировании альянса ОПЕК+.

Говинд Коттис Сатиш почти 40 лет работал в Indian Oil, внеся ощутимый вклад в развитие одной из крупнейших нефтегазовых компаний Индии.

Виктор Мартынов более 15 лет возглавляет один из ведущих отраслевых университетов, является автором более 100 научных и методических работ.

По словам доцента Финансового университета при правительстве РФ Леонида Крутаков, новые члены совета директоров «Роснефти» — авторитетные специалисты с большим опытом работы в нефтегазовой отрасли.

«Эти назначения свидетельствуют о том, что даже вопреки колоссальному санкционному давлению и наложенным ограничениям «Роснефть» продолжает оставаться глобальным мейджором и несомненным авторитетом на мировом рынке», — считает Крутаков.

Ранее сообщалось, что дивидендные выплаты акционерам «Роснефти» по итогам 2022 года составят более 38 руб. на акцию