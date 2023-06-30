В России предупредили о возможном удорожании заграничного туризма следующей зимой

Наблюдающееся в настоящее время продолжение ослабление курса рубля к ведущим мировым валютам, включая доллар и евро, может привести к пересмотру туроператорами стоимости зарубежных авиатуров. Слова вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артура Мурадяна приводит РИА Новости.

Под угрозой роста цен окажутся в первую очередь зарубежные туры, подразумевающие авиаперелеты. Массовой аудитории станет заметно сложнее бронировать подобные поездки из-за их удорожания. Однако к полной блокировке зарубежного туризма ослабление курса рубля вряд ли приведет, пояснил он.

«Вся эта ситуация (с ослаблением курса рубля. — «Газета.Ru») не будет нести для нас риск полной блокировки поездок за рубеж, но, к великому сожалению, заметно пошатнет возможности для отдыха за границей массового сегмента. Сейчас многие туроператоры будут переосмысливать свои зимние программы, особенно связанные с авиаперевозкой — цена на которую формируется в иностранной валюте», — заключил Мурадян.

28 июня правительство России разработало законопроект, согласно условиям которого туроператоры получат возможность не платить налог на добавленную стоимость (НДС) в течение ближайших 4,5 лет — до 2027 года. Предполагается, что благодаря данному нововведению туристические поездки по стране станут значительно дешевле.

Ранее россиянам перечислили страны, которые могут представлять опасность для туристов.