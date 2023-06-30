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Интеграция туроператоров с Alfa API позволит проводить оплату туров за 20 минут

Альфа-Банк в 72 раза ускорил бронирование туров по России

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Shutterstock

К системе прямого взаимодействия с банком Alfa API подключился ряд туроператоров, сообщила пресс-служба Альфа-Банка. Теперь российские туристы могут бронировать туры по России за 20 минут. Раньше это занимало сутки.

Путешественники часто сталкиваются с задержкой подтверждения тура после оплаты, если у турагентства и туроператора счета открыты в разных банках. В этом случае перевод проходит медленно. Иногда задержки не позволяют людям забронировать тур, отмечают в Альфа-Банке.

Теперь благодаря интеграции туроператоров с Alfa API оплата может проходить за 20 минут вместо 24 часов, пояснили в финансовой организации.

Alfa API — канал прямого взаимодействия с банком. Он связывает агентства и туроператора, у которых счета находятся в Альфа-Банке. За счет этого подтверждение тура кратно ускоряется.

«Интеграция с Alfa API — очень простая, ее можно сделать за сутки. Туристы уже могут оперативно бронировать туры», — говорится в сообщении.

Отмечается, что к системе Alfa API уже подключились такие компании, как «Алеан», клуб путешествий «Крылья» и «Аэроклуб».

«Мы рады предоставлять технологичный сервис для наших партнеров, благодаря которому процессы в их компаниях улучшаются. Мы помогаем отдыху в России быть более цифровым и комфортным для туристов», — заявил руководитель департамента развития цифровых каналов юридических лиц Альфа-Банка Сергей Паршиков.

В Альфа-Банке уточнили, что в ближайшее время к Alfa API подключатся и другие туроператоры.

Ранее сообщалось, что Альфа-Банк открыл цифровую кафедру в Финансовом университете.

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