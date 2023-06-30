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Курс доллара достиг новой планки по отношению к рублю

Курс доллара превысил 89 рублей впервые с 29 марта 2022 года

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Курс российского рубля продолжает снижаться по отношению к американскому доллару в ходе дневной сессии торгов. По состоянию на 16:32 мск, за расчетную единицу США трейдеры давали 89,2 рубля, свидетельствуют статистические данные аналитиков Московской биржи (Мосбиржи).

Подобных котировок не фиксировали на столичной валютной бирже с 29 марта 2022 года. С начала утренних торгов курс американского доллара прибавил почти 2%. При этом с понедельника рост составил уже более четырех рублей, что о говорит о продолжающейся реакции рынка на военный мятеж в России, который произошел в минувшие выходные.

Кроме того, курс российской валюты продолжает слабеть к американской еще по одной причине. За последнее время экспортеры предлагали на бирже дополнительный объем долларов, евро и юаней, что увеличило объемы валютного предложения на рынке. В этот период инвесторы стремились найти более надежную валюту, что привело к дополнительному снижению курса рубля.

30 июня курс рубля снижался и по отношению к другой западной валюте. В ходе утренних торгов на Московской бирже (Мосбирже) курс российской валюты находился на уровне выше 96 руб. за евро. Рост с начала открытия сессии составлял более процента (+1,21%).

Ранее российский бизнесмен Олег Дерипаска предположил, когда в мире завершится эра доминирования доллара.

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