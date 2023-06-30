России предрекли спад объемов экспорта из-за усиления санкционного давления

В текущем году объем профицита торгового баланса (экспорт продукции превышает импорт) России может оказаться ниже, чем прогнозировалось в апреле. Изначально предполагалось, что этот показатель достигнет $117 млрд в этом году, однако на деле планка может упасть еще ниже, приводит слова директора департамента денежно-кредитной политики Центробанка (ЦБ) Кирилла Тремасова РБК.

Возможное снижение объемов экспорта к концу года будет обусловлено усилением санкционного давления на различные отрасли российской экономики, включая энергетический сектор. При этом по импорту на российском внутреннем рынке прослеживается противоположная динамика, пояснил он.

«То, что мы видим сейчас, говорит скорее о том, что торговый профицит может оказаться несколько меньше в силу того, что по импорту картина складывается очень позитивная. Импорт сейчас практически на докризисных уровнях. С экспортом наоборот: мы видим нарастающее санкционное давление и, более того, видим ухудшающуюся конъюнктуру по многим сырьевым рынкам. Поэтому здесь разнонаправленные тенденции могут привести к тому, что торговый профицит окажется меньше», — заключил Тремасов в ходе выступления на пресс-конференции в Новосибирске.

30 июня директор департамента денежно-кредитной политики Центробанка (ЦБ) Кирилл Тремасов заявил, что годовая инфляция в России превысит целевой уровень 4% уже в третьем квартале текущего года. В конце июня этот показатель находился на отметке 3,2%.

Ранее аналитики предрекли серьезные трудности торговле России и Китая на фоне ряда внешних и внутренних факторов.