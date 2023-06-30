Задолженность россиян по ипотеке достигла рекордной суммы по итогам мая

По итогам мая текущего года суммарная задолженность россиян по ипотечным кредитам достигла рекордного показателя, превысив отметку 15 трлн руб. К концу весны долги по жилищным займам составили в общей сложности почти 15,08 трлн руб., свидетельствуют данные ежемесячного отчета аналитиков Центробанка (ЦБ).

По состоянию на 1 июня, объем суммарной задолженности россиян по ипотечным кредитам составил 15,078 трлн руб. Для сравнения, в начале мая этот показатель находился на уровне 14,742 трлн. Лидерами по жилищной задолженности среди российских регионов оказались Москва и Московская область, следует из статистического графика ЦБ.

При этом темпы предоставления новых жилищных займов на российском внутреннем рынке продолжают оставаться на высоком уровне. Только за май текущего года банки выдали 157,8 тыс. новых ипотечных кредитов, что на 3% больше апрельского показателя (153,3 тыс.). За этот период времени увеличилась и сумма выдачи кредитных средств — 580,5 млрд руб. против 566,1 млрд в апреле, заключается в отчете валютного регулятора.

28 марта депутат Госдумы Анатолий Аксаков заявил, что ипотечных заемщиков могут освободить от уплаты долга и переложить его на банк. Такое станет возможно при одном условии — в том случае, если вынужденная продажа ипотечной квартиры не покрывает полностью жилищную задолженность.

Ранее газета «Коммерсантъ» раскрыла размер рекордной задолженности россиян по кредитным картам по итогам мая.