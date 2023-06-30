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Поставки бензина в России продолжают существенно отставать от показателей 2022 года

«Ъ»: российские власти не добились необходимого роста поставок бензина на внутренний рынок

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

В настоящее время объемы поставок бензина на внутренний рынок России по-прежнему существенно отстают от планов и показателей прошлого года вопреки соответствующим требованиям властей РФ нарастить уровни. Местные нефтяные компании не увеличивают продажи топлива на бирже, что в конечном счете приводит к значительному росту котировок, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на отраслевые источники.

Отставание от плана в июне составило почти 7%. Речь идет о сравнении с исходным требуемым уровнем по отгрузке топлива для местных нефтяных компаний. Отставание во многом обусловлено проведением профилактических работ на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), уточняется в статье.

«Нефтекомпании поставили на внутренний рынок в июне 2,8 млн тонн бензина, что на 6,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года <...> Исходные планы нефтекомпаний по отгрузкам топлива в июне составляли более 3 млн тонн бензина, но на практике отгрузки отстали от плана почти на 7% и примерно на такую же величину — от показателей июня 2022 года», — говорится в материале.

При этом за последнее время в среднесуточном выражении нефтяники стали постепенно наращивать объемы производства бензина. После завершения ремонтных работ на НПЗ данный показатель увеличился на 6,6% в сравнении с майскими значениями, заключается в заметке.

26 июня агентство ТАСС со ссылкой на материалы АЦ «ТЭК» сообщило, что российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) могут увеличить производство бензина до 49 млн тонн к 2030 году. При этом в 2024 году выпуск бензина сохранится на уровне 2023 года и составит 45 млн тонн, а в 2025 году — окажется на отметке 48 млн тонн.

Ранее агентство Reuters раскрыло, как российские власти собираются бороться с дефицитом бензина на внутреннем рынке.

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