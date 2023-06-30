ТАСС: Украина может потерять важного источника финансовой помощи

В обозримом будущем Украина может лишиться важного источника финансирования для восстановления экономики страны. Это обусловлено ограниченным уровнем ресурсов руководства Всемирного банка (ВБ) после предоставления очередного кредита Киеву на $1,5 млрд под гарантии Японии, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российской дирекции ВБ.

Решение руководства ВБ свидетельствует о серьезных рисках, связанных с состоянием украинской экономики. Российская сторона выступала против данной инициативы, однако ее мнение не оказалось решающим. При этом за последние месяцы объемы финансовой помощи Украине со стороны организации исчислялись десятками миллиардов долларов, уточняется в статье.

«Этот шаг свидетельствует об исчерпании собственных ресурсов банка <...> По состоянию на апрель ВБ удалось мобилизовать более $24 млрд для помощи Украине. При этом основная часть средств (около 90%) предоставлена не самой организацией, а в форме грантов и суверенных гарантий доноров, среди которых США, Япония, Великобритания и страны ЕС. Финансирование предоставляется исключительно на гражданские статьи расходов: выплату пенсий, пособий и зарплат для работников здравоохранения и чрезвычайных служб», — заключил собеседник агентства.

30 июня Совет директоров Всемирного банка (ВБ) 29 июня принял решение о выделении займа Украине на сумму $1,5 млрд под гарантии правительства Японии. Новый заем будет направлен на поддержку домохозяйств на Украине, а также на восстановление экономики и поврежденной инфраструктуры.

Ранее власти Украины раскрыли суммарный объем финансовой помощи от западных партнеров с начала 2023 года.