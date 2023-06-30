Сбер увеличил лимит рассрочки на закупку товаров для предпринимателей до 10 млн рублей

Сбербанк улучшил условия сервиса для предпринимателей «Рассрочка для бизнеса», и увеличил лимит рассрочки для b2b-покупок с 3 млн рублей до 10 млн рублей, сообщает пресс-служба банка.

Сервис позволяет предпринимателям покупать товары на онлайн-площадках партнеров Сбера в рассрочку. На данный момент к сервису уже подключено более 200 партнеров.

Как подчеркнул заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов, сервисы банка помогают бизнесу сохранять финансовую гибкость, а также дают возможность увеличить оборотные средства.

«Мы фиксируем высокий спрос на ʺРассрочку для бизнесаʺ, статистика с начала года внушительная: число предпринимателей, воспользовавшихся сервисом, выросло более чем в 3 раза — с 6,8 тысячи до 23 тысячи, а общая сумма лимитов увеличилась в 4,5 раза — с 14,6 млрд рублей до 65 млрд рублей. Теперь условия закупки товаров для предпринимателей стали еще выгоднее: доступный лимит рассрочки увеличен в три раза — до 10 млн рублей», — заявил он.

В Сбере уточнили, что для того, чтобы расплатиться заемными средствами, нужно авторизоваться в интернет-магазине по СберБизнес ID, а при оформлении заказа выбрать способ оплаты «В рассрочку». Банк примет решение по заявке за три минуты.

«Сервис доступен ИП и ООО с расчетным счетом в Сбере, которые открыли бизнес не менее шести месяцев назад, за прошедший год получили выручку не более 800 млн рублей и не имеют действующего кредита в банке», — отметили в банке.

Также отмечается, что беспроцентный период по «Рассрочке для бизнеса» составляет 30 дней. При этом как только клиент возвращает банку потраченную сумму, лимит восстанавливается — его снова можно потратить.