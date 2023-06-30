Россияне стали чаще искатьв подработке

Индекс востребованности подработки у граждан России вырос до максимума с 2015 года. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на опроса сервиса по поиску работу HeadHunter.

Он составил –0,18. Как поясняет газета, шкала варьируется от –1 до +1, где «–1» говорит о негативных настроениях работников, а «+1» — об их стабильном самоощущении.

Во II квартале текущего года упал на 2% индекс успеха трудоустройства граждан — он составил 0,11, а показатель готовности снизить зарплатные амбиции вырос на 0,06 пункта – до 0,05, отмечает газета.

Причиной снижения показателей успеха трудоустройства и готовности уменьшить зарплатные ожидания при рекордно низкой безработице и росте реальных зарплат, как считает доцент РЭУ им. Плеханова, экономист Татьяна Захарова, заключается в дисбалансе на рынке труда.

По ее словам, снизилось количество предложений для «белых воротничков», а также и зарплаты для них. Экономист также отмечает острый дефицит в сферах машиностроения, авиастроения и приборостроения, где требуются высококвалифицированные инженерные специальности.

По мнению экспертов, в настоящее время россияне не стремятся менять работу, при этой дефицит кадров в некоторых областях и повышение зарплат создали у соискателей завышенные зарплатные ожидания, которые не всегда соответствуют действительности.

Исследование проводится ежеквартально с 2015 года. Последний срез был сделан в период с 8 апреля по 18 июня текущего года. В нем приняли участие 11 700 соискателей из разных российских регионов.

Ранее проведенный опрос показал, что большинство россиян хотя бы раз в жизни брали разовые подработки.

Ранее Центробанк заявил о возможном повышении ключевой ставки.