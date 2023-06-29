Компания «Росатом» построит в Боливии промышленный комплекс по производству лития, сообщается на сайте госкорпорации.

Отмечается, что для «Росатома» это первый масштабный зарубежный проект в сфере производства лития, инвестиции в который составят порядка $600 млн.

В рамках проекта планируется построить промышленный комплекс мощностью 25 тыс. тонн карбоната лития в год. Как заявили в компании, Боливия является страной с самыми большими запасами лития в мире - это позволит создать цепочку производства от добычи сырья до получения рыночного продукта.

Ранее сообщалось, что госкорпорация «Росатом» и правительство Чукотского автономного округа в рамках Петербургского международного экономического форума заключили соглашение о сотрудничестве по вопросу реализации в регионе проекта атомной станции малой мощности (АСММ) на базе новейшей отечественной реакторной установки «Шельф-М».

Ранее Центробанк заявил о возможном повышении ключевой ставки.