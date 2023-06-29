В США раскрыли, сколько денег потеряют крупнейшие банки при экономической катастрофе

При самом негативном экономическом сценарии крупнейшие банки США потеряют в общей сложности около $541 млрд. Несмотря на это, у местных кредитных организаций все еще будут оставаться ресурсы для покрытия вышеуказанных убытков, сообщает британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на ежегодный стресс-тест Федеральной резервной системы США (ФРС).

В этом году стресс-тест проводился среди 23 крупнейших американских банков. Наиболее стрессовый сценарий предполагал образование ряда факторов на внутреннем рынке США, включая рост безработицы до 10%, падение цен на коммерческую недвижимость на 40%, снижение стоимости жилья на 38% и падение краткосрочных процентных ставок почти до нуля, уточняется в статье.

«Крупнейшие банки США потеряют 541 миллиард долларов в гипотетическом экономическом сценарии конца света, но все еще имеют более чем достаточно капитала, чтобы покрыть убытки <...> Из 23 проверенных банков дочерняя компания Deutsche Bank в США пострадала больше всего, за ней следует UBS Americas. Уровень капитала Goldman Sachs упал больше всего среди банков со штаб-квартирой в США, за ним следует Morgan Stanley», — заключается в материале.

24 июня газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на результаты собственного опроса сообщила, что риски вступления экономики США в состояние рецессии по-прежнему остаются на высоком уровне. Аналитики оценивают подобную вероятность в рекордные 44%.

Ранее в США оценили шансы действующего президента страны Джо Байдена на переизбрание в 2024 году в случае затяжной рецессии.