Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Инфляция в Испании опустилась ниже целевого уровня Евросоюза

Годовая инфляция в Испании снизилась на 1,3% по итогам июня и составила 1,6%

close
100%
Andrea Comas/Reuters

Рост потребительских цен на внутреннем рынке Испании составил 1,6% в годовом выражении и сократился на 1,3% по сравнению с майским показателем. Таким образом, по итогам первого месяца лета, уровень инфляции в королевстве снизился, а ее темпы достигли двухлетнего минимума и оказались в пределах целевого показателя 2%, установленного властями Евросоюза (ЕС), сообщает Bloomberg со ссылкой на данные аналитиков Национально института статистики (Instituto Nacional de Estadística, INE).

В мае рост потребительских цен в Испании составлял 2,9% в годовом выражении. При этом в июне темпы инфляции в королевстве оказались минимальными более чем за два последних года на фоне снижения расходов на электроэнергию и продукты питания. В то же время уровень базовой инфляции в Испании замедлился до 5,9%, уточняется в статье.

«Инфляция в Испании замедлилась до уровня ниже 2%, целевого Европейским центральным банком. Потребительские цены выросли на 1,6% в июне по сравнению с годом ранее, по сравнению с 2,9% в предыдущем месяце, поскольку рост расходов на электроэнергию и продукты питания продолжал снижаться. Это самый слабый темп инфляции более чем за два года», — заключается в материале.

При этом Испания не стала единственной страной Евросоюза (ЕС), где было зафиксировано резкое снижение инфляции. 28 июня аналитики Итальянского института по сбору статистики (ISTAT) представили данные, согласно которым рост потребительских цен в республике составил 6,7% в годовом выражении по итогам первого месяца лета. Этот показатель снизился до 14-месячного минимума.

Ранее в Европейском Центробанке объяснили, почему властям Евросоюза придется «терпеть» высокую инфляцию.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях