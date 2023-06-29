Российский поставщик электрооборудования анонсировал дебютный выпуск облигаций

Компания «Электрорешения», производитель и поставщик электротехнического оборудования и решений на его основе под товарным знаком EKF, анонсировала дебютный выпуск облигаций объемом в 1 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба компании. Предварительная дата размещения – 5 июля.

Предполагается, что это позволит компании занять высокую позицию в общем рэнкинге эмитентов облигаций России по итогам третьего квартала 2023 года.

Как рассказала финансово-административный директор EKF Любовь Беляева, стратегия компании предусматривает обеспечение готовности выйти на IPO. По ее словам, EKF идет к этой цели с 2021 года.

«В настоящий момент мы, в том числе, нацелены на увеличение производственных мощностей в РФ. Что касается выпуска облигаций, он позволит увеличить заемный капитал и объемы прибыли. Мы обеспечим прозрачность корпоративного управления и всех бизнес-процессов для инвесторов и акционеров. К 2031 году мы планируем увеличить выручку компании до 100 млрд руб. в год», — сказала она.

В компании уточнили, что облигационный заем выпускается на 3 года, а доходность по купону планируется на уровне 12,3% годовых. При этом купонный период составит 3 месяца. Организаторами размещения выступят БКС КИБ и Газпромбанк.

«Привлеченные средства будут направлены на наращивание и модернизацию производства, новые разработки и расширение производственных мощностей, развитие R&D и внедрение цифровых инструментов, запуск новых востребованных решений», — уточнили в компании.

Отмечается, что EKF со 100% ростом за последние 2 года развивает отечественное производство и является активным участником импортозамещения. Кроме того, 13 апреля 2023 года АКРА повысило кредитный рейтинг «Электрорешений» до уровня BBB (RU).

К факторам инвестиционной привлекательности компания относит собственные R&D-центры и присутствие в 20 странах мира. Также EKF является системообразующим предприятием в категории «Энергетическое машиностроение, электротехническая и кабельная промышленность». По ссылке можно ознакомиться с финансовыми показателями компании.