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Россиян предупредили о необычной причине для блокировки банковских счетов и операций

Аналитик Переудин: банк может заблокировать счет из-за шутки в комментарии к переводу

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Depositphotos

Поводом для блокировки банковского счета или проведения операции могут стать неуместные фразы или шутки в комментариях к переводу денежных средств. Кредитные организации тщательно проверяют комментарии к подобным операциям, так как обязаны выявлять подозрительные транзакции, приводит слова руководителя службы финансового мониторинга «Сравни» Александра Переудина агентство «Прайм».

По этой причине к подписям к денежным переводам россиянам следует относиться ответственно. В противном случае, нужно будет доказывать представителям банка обоснованность комментариев к подобным операциям. Кроме того, следует также указывать конечное назначение перевода («деньги в долг», «заем» или иной характер транзакции), пояснил он.

«Такие фразы при переводе как «онлайн-казино», «финансовая пирамида», «криптовалюта» могут вызвать интерес у банка, а у инициатора или получателя такого перевода могут возникнуть проблемы в обслуживании, в том числе в виде приостановки операции и блокирования счета клиента», — заключил Переудин.

2 мая главный экономист главного управления Центробанка по Центральному федеральному округу Александра Львова заявила, что в условиях международных санкций гражданам нужно стараться быстрее закрыть все имеющиеся долги. Ускорить процесс покрытия обязательств можно с помощью рефинансирования, досрочного погашения, использования денежных сбережений, избавления от «дорогих» долгов и составления долгосрочных финансовых планов.

Ранее газета «Коммерсантъ» раскрыла, как изменились объемы просрочки по кредитным картам у россиян по итогам мая.

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