В Сбере рассказали о количестве пользователей сервиса SberPay

Сервис бесконтактной оплаты для владельцев телефонов на Android SberPay (NFC) от Сбера подключили уже больше 5 миллионов россиян. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Как рассказал старший вице-президент, руководитель блока «Транзакционный банкинг B2C» Дмитрий Малых, SberPay является безопасным, технологичным отечественным решением, разработанным внутри Сбера.

«Сервис позволяет оплачивать покупки телефоном в торговых точках и снимать наличные в банкоматах. Не нужно устанавливать дополнительных приложений на свой смартфон, достаточно просто подключить любую карту Мир к оплате телефоном SberPay в приложении Сбербанк Онлайн и сразу начать пользоваться SberPay. Осенью прошлого года мы перезапустили сервис, он стал еще удобнее для пользователей», — отметил он.

Малых подчеркнул, что количество операций через SberPay в день превышает 2,5 миллиона.

Также в Сбере отметили, что для пользователей SberPay была предоставлена новая функциональность, позволяющая оплачивать покупки просто активировав экран телефона.

«Для этого пользователю в разделе SberPay оплата телефоном мобильного приложения СберБанк Онлайн нужно включить настройку оплаты без разблокировки и выбрать сумму лимита одной операции – от 100 до 1000 рублей. При покупке на сумму меньше лимита, достаточно просто активировать экран телефона и поднести его к терминалу – и оплата пройдет в одно касание», — говорится в сообщении.

Напомним, Сбер первый из банков страны запустил собственный сервис.

Ранее сообщалось, что Сбер вернул бесконтактную оплату для владельцев Android-смартфонов с помощью сервиса SberPay. Теперь можно оплачивать покупки в магазинах и снимать наличные в банкоматах одним касанием телефона. Чтобы пользоваться сервисом, достаточно подключить к нему любую карту «Мир» в приложении СберБанк Онлайн.