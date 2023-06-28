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Инфляция в Италии обновила 14-месячный минимум по итогам июня

ISTAT: уровень годовой инфляция в Италии составил 6,7% по итогам июня

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По итогам июня текущего года рост потребительских цен на внутреннем рынке Италии составил 6,7% в годовом выражении. Таким образом, этот показатель снизился до 14-месячного минимума, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные аналитиков Итальянского института по сбору статистики (ISTAT).

При этом рост потребительских цен в республике по итогам июня оказался значительно ниже майского показателя. За последний месяц весны уровень годовой инфляции в Италии составил 8%. Снижение темпов инфляции произошло на фоне нескольких факторов. Среди ключевых — снижение транспортных расходов граждан республики, а также замедление роста цен на коммунальные услуги, уточняется в статье.

«Уровень инфляции в Италии снизился до 14-месячного минимума в июне <...> Потребительские цены выросли на 6,7% по сравнению с предыдущим годом, что значительно ниже майского роста на 8%», — заключается в материале.

1 апреля еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони заявил, что не ожидает вступления итальянской экономики в рецессию в обозримой перспективе. Это обусловлено постепенным снижением уровня инфляции, сокращением цен на энергоносители и достаточную устойчивость местного рынка труда.

Ранее президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини объяснил, почему РФ невозможно «отключить» от мировой экономики.

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