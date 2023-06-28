Российские власти раскрыли, планируются ли изменения в налогообложении доходов физлиц

В настоящее время российские власти не рассматривают возможность введения изменений в налогообложении доходов физических лиц (НДФЛ). При этом руководство ведомства изучает практику применения прогрессивной шкалы НДФЛ, приводит слова заместителя главы Минфина Алексея Сазанова агентство «Прайм».

В настоящее время базовая ставка НДФЛ установлена в размере 13%. При этом для граждан с ежегодным доходом свыше 5 млн рублей предусмотрен повышенный уровень в размере 15%. Собранные в результате роста ставки денежные средства идут на лечение детей с редкими заболеваниями.

«Если есть какие-то расчеты, которые показывают, что при повышении ставки с 15% до 30% возможно собрать 2 триллиона (рублей. — «Газета.Ru»), мы готовы их рассмотреть. Потому что по той информации, что есть у нас, таких цифр там не получается. На данный момент мы смотрим, как применяется прогрессивная шкала, и изменения в НДФЛ — именно ввод прогрессивной шкалы — на данный момент не обсуждаются», — заявил он.

24 мая заместитель главы Министерства финансов (Минфина) Алексей Сазанов заявил об отсутствии планов по возможному введению прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в России. Ведомство не рассматривает каких-либо предложений по изменению системы налогообложения в данном сегменте.

Ранее депутаты от фракции КПРФ призвали изменить ставку подоходного налога для одной категории граждан.