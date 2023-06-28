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Стала известна ключевая причина снижения биржевых цен на нефть

Цена нефти Brent впервые за две недели упала ниже $72 на фоне риска роста ключевых ставок

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Eric Gay/AP

Стоимость барреля нефти североморской марки Brent в ходе торгов опускалась ниже отметки $72 за баррель, что стало минимальным уровнем за последние несколько недель. В последний раз на подобном уровне сырьевые котировки находились 13 июня, свидетельствуют данные лондонской площадки ICE Futures.

Ближе к полудню стоимость контрактов Brent с поставками в августе (фьючерсов) текущего года снизилась до $71,6 за баррель. Однако к 11:49 мск котировки незначительно отыграли утреннее падение и достигли планки $71,73. При этом стоимость фьючерсов американской марки сырья West Texas Intermediate (WTI) на Нью-Йоркской товарной бирже также продемонстрировала отрицательную динамику, снизившись на 0,67% — до $67,25 за баррель.

Главной причиной подобной динамики стали опасения трейдеров и инвесторов по поводу возможного продолжения повышения ключевых ставок ведущими Центробанками мира. Ужесточение денежно-кредитной политики валютных регуляторов связано в первую очередь с намерением замедлить темпы инфляции в западных странах.

27 июня генеральный секретарь Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) Хайсам аль-Гайс заявил, что спрос на сырье в мире может вырасти до 110 млн баррелей в сутки к 2045 году. При этом общий спрос на энергоносители к этому сроку поднимется на 23%.

Ранее вице-премьер России Александр Новак раскрыл, когда в стране могут закончиться запасы нефти.

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