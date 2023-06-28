Поездки по России могут стать значительно дешевле в ближайшие годы

Правительство России разработало законопроект, согласно условиям которого туроператоры получат возможность не платить налог на добавленную стоимость (НДС) в течение ближайших 4,5 лет — до 2027 года. При этом датой начала действия подобной меры будет считаться 1 января текущего года, сообщается на сайте Кабмина.

По словам премьер-министра Михаила Мишустина, до недавнего времени НДС составлял примерно пятую часть от конечной стоимости путевок по территории России. Благодаря нововведению удастся значительно снизить цены на внутренний туризм и поездки по стране. При этом от НДС в настоящее время уже освобождены гостиницы, кемпинги, туристические базы и другие средства размещения граждан.

«По поручению главы государства разработан законопроект, который отменяет для туроператоров уплату налога на добавленную стоимость при продаже путевок по России. Это практически пятая часть от их цены. И такая норма будет действовать на протяжении четырех с половиной лет начиная с 1 января текущего года», — заключил он в ходе выступления на заседании кабинета министров.

14 июня правительство России расширило список пунктов пропуска с системой такс-фри (механизма возврата суммы налога на добавленную стоимость (НДС) для иностранцев. Речь идет о восьми пунктах пропуска, расположенных в Бурятии, Забайкалье, Приморье, Красноярском крае, Амурской и Иркутской областях.

Ранее президент России Владимир Путин раскрыл, как изменился турпоток в стране за последнее время, и оценил перспективы его развития на ближайшие годы.