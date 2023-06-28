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В России заявили о резком снижении затрат граждан на электронику в начале года

Platforma: затраты россиян на электронику упали почти вдвое по итогам первого квартала

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Сергей Пятаков/РИА «Новости»

По итогам первого квартала суммарные затраты россиян на электронику и бытовую технику упали почти вдвое. За январь — март этот показатель сократился на 47% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го, сообщает ТАСС со ссылкой на статистические данные аналитиков компании Platforma.

Анализ был составлен по результатам сбора данных более 8 млн пользователей одного из крупнейших банков России, название которого не стали раскрывать. По итогам исследования выяснилось, что суммарный размер затрат россиян на данные виды продукции также упал по отношению к показателям октября — декабря 2022 года, уточняется в статье.

«Суммарные траты россиян на электронику и бытовую технику упали почти вдвое за январь — март 2023 года, падение по отношению к данным за аналогичный период 2022 года составило 47% <...> Траты упали и по отношению к октябрю — декабрю прошлого года — на 32%», — заключается в материале.

23 марта газета «Известия» сообщила, что расходы россиян на смартфоны с конца декабря 2022 года к началу марта выросли на 10–35%. Средний чек на смартфоны на российском внутреннем рынке в начале марта по сравнению с концом декабря вырос с 21,5 тыс. рублей до 23,5 тыс. руб.

Ранее в России раскрыли, как изменились недельные расходы граждан в период с 6 по 12 июня

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