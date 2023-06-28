«Аэрофлот» удостоен федеральной премии «Generations Innovation Award — 2023»

Авиакомпания«Аэрофлот» стала обладателем первой федеральной премии «Generations Innovation Award (GIA) — 2023» в номинации «Импортозамещение года». Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Отмечается, что участие в премии GIA проходило в 3 этапа. При этом в конкурсном отборе было заявлено 76 крупнейших российских компаний, из них 11 — в номинации «Импортозамещение года».

«Лидирующую позицию среди отечественных корпораций, имеющих подтверждённые кейсы инновационного сотрудничества и развития технологий в рамках импортозамещения, «Аэрофлоту» обеспечил проект «Противодействие санкциям и цифровой суверенитет», — говорится в сообщении авиакомпании.

Как уточнили в «Аэрофлоте», проект направлен на обеспечение авиационной мобильности россиян, достижение суверенитета в авиатранспортной сфере и сохранение парка воздушных судов. Также в рамках проекта ведется организация процесса технического обслуживания и ремонта воздушных судов в РФ, а также импортозамещение критичного программного обеспечения.

Напомним, «Generations Innovation Award» — первая федеральная премия в области корпоративных инноваций в России, которая отметила наиболее яркие и успешные кейсы и практики, партнёрства и команды за период с июля 2021 по июль 2022.

Премия организована платформой по развитию корпоративных инноваций GenerationS при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства экономического развития РФ, а также АНО «Цифровая экономика». Ее цель — награждение лучших практик по работе с инновациями у компаний из ключевых отраслей экономики, а также определение тенденций развития инновационной деятельности в стране.

Ранее генеральный директор «Аэрофлота» Сергей Александровский на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2023) заявил, что России требуется новый отечественный дальнемагистральный самолет. Авиаперевозчик будет приветствовать его создание.