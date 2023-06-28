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СМИ рассказали об убытках ЕС из-за снижения турпотока из РФ

Euronews: четыре страны ЕС понесли убытки из-за снижения туристического потока из РФ

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Depositphotos

Телеканал Euronews сообщил, что отсутствие российских туристов негативно сказалось на четырех странах Евросоюза: Финляндии, Латвии, Испании и Чехии.

«В то время как самые богатые россияне продолжают приезжать в регион, представители среднего класса из России почти полностью исчезли из-за растущих сложностей с логистикой и цен», — говорится в сюжете.

Отмечается, что Латвия запретила туристам из России въезд в страну в сентябре 2022 года. После начала СВО количество бронирований в Латвии снизилось на 70%, однако, по словам представителя отрасли, туристический сектор Латвии переориентировался на новые рынки и «адаптировался».

Число российских туристов в Финляндии также снизилось с 1,2 млн в год до минимума — теперь въехать можно только лицам с двойным гражданством или по особой визе. Представители отрасли в стране заявляют, что не рассчитывают на возвращение туристов из России и привлекают туристов из стран Бенилюкс, Германии и Италии, готовых оставлять в стране больше средств.

Гораздо больше сокращением турпотока из РФ огорчены в Испании, в некоторых регионах которой туристы из России составляли 10-15% посетителей в год. Подчеркивается, что обеспеченные российские туристы покупали в России гораздо больше, чем, например, англичане, которых интересует не столько местная кухня и мода, сколько возможность отдохнуть на солнце.

Число туристов из России в Чехии сократилось в десятки раз, при этом, как отмечают местные туроператоры, «средний чешский турист тратит около 700 крон (€30) в день. Русскоязычные гости тратят более 3500 крон (€150)». При этом сокращение турпотока из РФ сопровождается инфляцией и ростом безработицы.

Ранее АТОР сообщала, что часть россиян по-прежнему может позволить себе летний отдых в Европе.

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