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Украинский бизнесмен Фирташ стал дипломатом, чтобы избежать экстрадиции

DW: украинский бизнесмен Фирташ назвался белорусским дипломатом, чтобы его не выдали США

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Danil Shamkin/ZUMAPRESS/Global Look Press

Белоруссия предоставила украинскому предпринимателю Дмитрию Фирташу дипломатический статус, чтобы помочь ему избежать экстрадиции из Вены в США. Об этом сообщает Deutsche Welle (организация включена Минюстом в список иноагентов) (DW) на основании полученного журналистами решения Высшего земельного суда Вены по уголовным делам от 14 июня.

В документе указано, что Фирташ является сотрудником «Организации Объединенных Наций по промышленному развитию» (UNIDO) с июня 2021 года, однако в министерстве юстиции Австрии заявили, что он не был аккредитован должным образом, и потому не обладает дипломатическими привилегиями.

После того, как в минюсте выразили такую позицию, дело было направлено на новое рассмотрение, но Высший земельный суд обязал суд первой инстанции вынести решение относительно дипломатического иммунитета Фирташа без учета мнения Минюста.

В США Фирташу грозит до 50 лет заключения за коррупцию и отмывание денег. Вашингтон добивается экстрадиции Фирташа с 2014 года.

Ранее Служба безопасности Украинызаподозрила компании украинского олигарха Фирташа в махинациях с топливом на $500 млн.

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